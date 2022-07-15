موسكو: على الغرب إقناع أوكرانيا بقبول الواقع ومواجهة الحقيقة

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أكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن الغرب سيساعد أوكرانيا في المقام الأول إذا أقنع نظام كييف بالدخول في مفاوضات موضوعية مع روسيا لوقف إطلاق النار.

وقال بوليانسكي لإذاعة TNT Radio: "أعتقد أن أفضل دعم يمكن أن تقدمه الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، هو إضفاء القليل من المعنى على التخطيط السياسي والإجراءات السياسية للقيادة الأوكرانية، من أجل بدء مفاوضات سلام موضوعية وجادة مع روسيا حول شروط وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن المفاوضات عقدت بين روسيا وأوكرانيا في مارس، "ويبدو أن الوفد الأوكراني كانت لديه بعض الأفكار السليمة التي يمكن اعتبارها أساسا للمناقشة". وأضاف الدبلوماسي "لكن فجأة وبعد التشاور مع واشنطن وخاصة مع لندن، غيروا رأيهم وعادوا بتقييمات غير واقعية تماما لما يحدث".

وخلص بوليانسكي إلى أن "الوضع العسكري على الأرض يتطور، بعبارة ملطفة، ليس لصالح أوكرانيا. فكلما طال انتظارهم، كانت الظروف أسوأ بالنسبة لهم. لذا، بدلا من الدعوات المتشددة من واشنطن ولندن، يجب أن تقضي هذه العواصم المزيد من الوقت إقناع القيادة الأوكرانية بقبول الواقع ومواجهة الحقيقة".