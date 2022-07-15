مسؤول اماراتي: نرفض أي تحالف عسكري يستهدف إيران!

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أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، أن بلاده ضد أي تحالف عسكري في المنطقة يستهدف إيران، حسبما أكد لمذيعة CNN، بيكي أندرسون.



وقال قرقاش: "نحن منفتحون على التعاون، لكن ليس التعاون الذي يستهدف أي دولة أخرى في المنطقة، وأشير هنا بالتحديد إلى إيران"، حسب قوله.



وتابع المستشار الرئاسي الإماراتي: "لدينا بعض القضايا العالقة، لكننا نؤمن أن حلها يجب أن يكون عبر الطرق السياسية"، وأعلن أن بلاده بطور إرسال سفير إلى العاصمة الإيرانية، طهران، قائلًا: "محادثاتنا مستمرة، نحن في طور إرسال سفير إلى طهران، مجالات إعادة بناء الجسور هذه مستمرة."

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد قال الشهر الماضي، إن دولته تعمل مع الشركاء الإقليميين على بناء تحالف دفاع جوي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التهديدات الإيرانية.



وأردف قرقاش: "يجب علينا أن نخفض التصعيد، وأن نوجد حلولًا، وأن نستخدم التعاون الاقتصادي في المجالات كافة"، حسب تعبيره.



وتحدث المستشار الرئاسي الإماراتي في إيجاز للصحفيين قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مدينة جدة السعودية، قائلاً إن الإمارات "تحب كثيرًا" رؤية استقرار أكبر في أسواق النفط العالمية، وأن يكون بمقدورها رفع الإنتاج، لكنها ملتزمة بما يقرره تحالف "أوبك بلس"، حسب قوله.