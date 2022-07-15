مسبار ناسا يلتقط صورة جسم يشبه السباغيتي على المريخ

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كشفت صورة التقطتها مركبة برسيفرنس التابعة لوكالة ناسا عن جسم غريب على سطح المريخ يشبه المعكرونة، يبدو وكأنه خيوط متشابكة أو مادة ممزقة تتشبث ببعضها البعض.

وتأتي الصورة من إحدى كاميرات تجنب المخاطر الأمامية للمركبة الجوالة التي تراقب المناظر الطبيعية لحمايتها أثناء القيادة أو استخدام ذراعها الآلية.

ووفقا للخبراء، فإن التفسير الأكثر ترجيحا للجسم المتشابك هو الحطام من مهمة الهبوط. وقد رصدت مركبة برسيفرنس (Perseverance) المكلفة بالتحقيق في الكوكب الأحمر بحثا عن علامات الحياة القديمة، بقايا معدات الهبوط الخاصة بها من قريب ومن بعيد.