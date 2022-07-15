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مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يريد إعادة ضبط العلاقات مع السعودية

15
JULY
2022
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد "إعادة ضبط" علاقات واشنطن مع السعودية لا تمزيقها، وإنه سوف يناقش أيضا أمن الطاقة مع قادة الدول الخليجية المنتجة للنفط وقضايا حقوق الإنسان خلال زيارته للمملكة.

جاءت التصريحات قبيل وصول بايدن للسعودية لإجراء محادثات مع زعماء دول الخليج العربية.

وأضاف سوليفان إن الرئيس يأمل في أن تعزز أوبك  إنتاج الخام موضحا أنه من غير المرجح أن تفرز المحادثات أي إعلانات ثنائية حول الطاقة.

ويُتوقّع أن يلتقي بايدن في جدّة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي. كما سيلتقي مسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

وستتركز المحادثات على تقلّبات أسعار النفط. وتسعى الولايات المتحدة الى إقناع السعودية بزيادة إنتاجها النفطي من أجل تعويض النقص الناتج عن حرب أوكرانيا.

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