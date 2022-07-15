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اتهام محام بارز بقتل زوجته وابنه.. وأحداث غامضة تتكشف !

15
JULY
2022
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شهدت الولايات المتحدة جريمة تبدو أحداثها وكأنها سيناريو فيلم سينمائي، إذ وجهت هيئة محلفين لأليكس موردو، الذي ينتمي لواحدة من أرقى العائلات الأميركية، تهمة قتل زوجته وابنه، فيما بدأ تسليط الضوء على حوادث وأحداث غريبة مرتبطة به، وقعت على مدار سنوات، من بينها مقتل خادمته وتعرضه شخصيا لمحاولة قتل اتضح أنها من تدبيره.

والخميس، وجهت هيئة محلفين في مقاطعة كوليتون بساوث كارولاينا، اتهامات إلى أليكس موردو، بالقتل وحيازة سلاح أثناء ارتكاب جريمة عنيفة، أدت لمقتل زوجته ماغي وابنه بول قبل نحو 13 شهرا.

وبحسب لوائح الاتهام التي صدرت صباح الخميس، أطلق السيد موردو النار على زوجته برصاص بندقية وقتل ابنه بول ببندقية في منزل العائلة المترامي الأطراف في آيلندتون بولاية ساوث كارولينا.

وبدأت الأحداث في 7 يونيو 2021، عندما عُثر على ماغي (52 عاما)، وبول (22 عاما)، مقتولين بالرصاص في منزل الصيد الخاص بالأسرة.

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