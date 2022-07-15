رئيس البرازيل: أعرف كيف يمكن تسوية النزاع في أوكرانيا وسأقدم الحل

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أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، عن نيته تقديم رؤيته لتسوية النزاع في أوكرانيا إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بولسونارو في تصريح لقناة "سي إن إن البرازيل": "سأقدم رأيي وأقترح حل هذا الوضع. وأعرف كيف يمكن تسويته، لكنني لن أتحدث عن ذلك مسبقا".

وأعاد الرئيس البرازيلي إلى الأذهان النزاع بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند عام 1982، مضيفا: "نحن نأسف، والحقيقة تكون مؤلمة أحيانا، ولكن من الضروري إدراكها".

وكان بولسونارو قد أعلن في وقت سابق أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي في 18 يوليو الجاري.