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جونسون للمنسحبين من سباق خلافته: ادعموا أي أحد إلا ريشي سوناك

15
JULY
2022
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حث بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، كافة الذين انسحبوا من السباق لخلافته على دعم أي مرشح آخر غير وزير الخزانة السابق ريشي سوناك.
 
وذكرت صحيفة Times، أن خمسة أشخاص وصلوا يوم الخميس إلى الجولة الثالثة من انتخابات رئاسة الوزراء. حصل على أكبر عدد من الأصوات، سوناك (101) ونائب وزير التجارة الدولية بيني موردونت على (83).
 
وصرح جونسون بأنه لن يؤيد علانية أيا من المرشحين. ومع ذلك، فمن المعروف أنه أجرى محادثات مع بعض المرشحين الذي خسروا التنافس على خلافته، وشدد خلال ذلك على أنه لا يجوز أن يشغل سوناك منصب رئيس الحكومة.
 
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ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن جونسون يتعاطف كثيرا مع وزيرة الخارجية ليز تراس. كما أنه ليس ضد ترشيح موردنت بشرط ألا يفوز رئيس وزارة الخزانة السابق بالانتخابات.
 
ونوهت الصحيفة بأن سوناك، كان من أوائل من ترك حكومة جونسون، وهو ما وضع بداية انهيارها. وقال المصدر: "كل الفريق العامل مع جونسون في الحكومة، كان يكره ريشي سوناك. هذه مواقف شخصية بحتة وتعبير عن الغضب. هم يعتقدون أنه كان يخطط لهذا منذ شهور".
روسيا اليوم
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