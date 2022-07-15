كوريا الجنوبية.. تحقيق في تعليق على الإنترنت يتهم زوجة الرئيس بتسوق سلع فاخرة

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بدأت الشرطة في كوريا الجنوبية التحقيق في تعليق على الإنترنت أكد صاحبه أن السيدة الأولى، كيم كون هي، زوجة الرئيس، يون سيوك يول، تسوقت سلعا فاخرة في منطقة كانغنام.

ورفع نادي محبي كيم، "كون سارانغ" دعوى إلى الشرطة يوم الثلاثاء ضد المقال الذي تم رفعه في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يدعي أن حرم الرئيس اشترت سلعا فاخرة بقيمة 30 مليون وون (22904 دولار أمريكي) في متجر مصمم في شارع تشيونغ-دام للأزياء الفاخرة في منطقة كانغ-نام جنوب سيئول.

وقال مصادر من "كون سارانغ" ومصادر أخرى أن شرطة حي سيتشو في سيئول تجري تحقيقا في القضية.

ونفى المكتب الرئاسي المزاعم التي أثيرت واصفا إياها بالكذب الصريح.