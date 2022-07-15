واشنطن ترفع عقوباتها عن استيراد الأسمدة والمواد الغذائية من روسيا

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، والأدوية، والمعدات الطبية من روسيا.

واشنطن ترفع عقوباتها عن استيراد الأسمدة والمواد الغذائية من روسيابوتين يحذر من عواقب عقوبات الغرب الكارثية على سوق الطاقة العالمية

وأضافت أنها رفعت العقوبات عن مصرف "ألفا بانك" الروسي في كازاخستان، وشركة "غازبروم غرمانيا" في ألمانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن بعض الروس.

ووفقا لمحامين أوروبيين، فإن بعض العقوبات لها أساس قانوني ضعيف