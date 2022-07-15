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بايدن يفصح عن سبب توجهه إلى السعودية

15
JULY
2022
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن موقفه بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي "كان واضحا لا لبس فيه، وسبب توجهي إلى السعودية أوسع من مسألة الحديث عن حقوق الإنسان".

بايدن يفصح عن سبب توجهه إلى السعوديةلابيد يحمل بايدن رسالة إلى السعودية: يدنا ممدودة للسلام
وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد التوقيع على "إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قال بايدن: "لا اهدأ عن الحديث عن حقوق الإنسان (عن خاشقجي)، لكن سبب توجهي للسعودية أوسع من ذلك، وهو للترويج للمصالح الأمريكية التي كنا على خطأ بالتراجع عنها في الشرق الأوسط".

وشدد على أن "دمج إسرائيل في المنطقة والسلام بينها وبين دول المنطقة هدف أساسي، ويوم غد سأكون أول رئيس ورئيس أمريكي يسافر مباشرة من تل أبيب إلى جدة وسأحمل الفرص للسلام والاستقرار الذي يمكن أن يتحقق في المنطقة".

وأضاف: "إسرائيل يجب أن تبقى دولة يهودية مع ضمانات أمنية"، معتبرا أن "أفضل حل حل الدولتين لشعبين وأن تحترم الحقوق المتبادلة لكلا الشعبين، وهذا يساهم في الأمن للشعبين على المدى البعيد".

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