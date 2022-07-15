"سنعيد تربيته وشعب بلاده".. نائب أوكراني يتوعد رئيس صربيا بعد حديثه عن "اقتراح بوتين"

A + A -

هدد النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو بأن بلاده وكرواتيا، ستنتقمان من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لتصريحاته حول مستقبل الأزمة الأوكرانية، وستعيدان تربيته وتربية شعب صربيا.

جاء ذلك بعد أن قال فوتشيتش أمس الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرحلة معينة من العملية الخاصة في أوكرانيا، سيطرح مقترحاته لزعماء العالم، وإذا لم يتم قبولها، "فسنتوجه إلى الجحيم"، وشدد أيضا على أن "العالم الغربي بأسره الآن في حالة حرب مع روسيا من خلال الأوكرانيين".

ولمح غونشارينكو إلى أن كييف وكرواتيا تخططان لمنع انضمام صربيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب النائب الأوكراني عبر "تلغرام": "لن ننسى بالتأكيد صربيا مع رئيسها. وفي المستقبل سيكون من الممتع مشاهدة صربيا ذات الستة ملايين نسمة، ورغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "أعتقد أننا سنراقب ونتذكر ونتذكر ونتذكر مع الإخوة الكروات.. عملية إعادة التربية أمر صعب وستكون غير مريحة للصرب، لكننا قادرون على تنفيذها".