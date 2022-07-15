living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"سنعيد تربيته وشعب بلاده".. نائب أوكراني يتوعد رئيس صربيا بعد حديثه عن "اقتراح بوتين"

15
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هدد النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو بأن بلاده وكرواتيا، ستنتقمان من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لتصريحاته حول مستقبل الأزمة الأوكرانية، وستعيدان تربيته وتربية شعب صربيا.

جاء ذلك بعد أن قال فوتشيتش أمس الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرحلة معينة من العملية الخاصة في أوكرانيا، سيطرح مقترحاته لزعماء العالم، وإذا لم يتم قبولها، "فسنتوجه إلى الجحيم"، وشدد أيضا على أن "العالم الغربي بأسره الآن في حالة حرب مع روسيا من خلال الأوكرانيين".
ولمح غونشارينكو إلى أن كييف وكرواتيا تخططان لمنع انضمام صربيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب النائب الأوكراني عبر "تلغرام": "لن ننسى بالتأكيد صربيا مع رئيسها. وفي المستقبل سيكون من الممتع مشاهدة صربيا ذات الستة ملايين نسمة، ورغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "أعتقد أننا سنراقب ونتذكر ونتذكر ونتذكر مع الإخوة الكروات.. عملية إعادة التربية أمر صعب وستكون غير مريحة للصرب، لكننا قادرون على تنفيذها".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout