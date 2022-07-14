سيرة ذاتية مريبة لرئيس الأمن الجديد للأمير هاري وعائلته

A + A -

نشرت صحيفة "الديلي ميل" تقريراً مفصلاً حول رئيس الأمن الجديد الذي عينه الأمير هاري وميغان ماركل في بداية العام الحالي.

وأثارت الصحيفة التساؤلات حول ألبيرتو ألفاريز البالغ من العمر 45 عاماً، الذي طُرد من قبل عائلة المغني الشهير نايكل جاكسون بعدما أمضى أعواماً في حمايته. وأشارت إلى أن سجل ألفاريز يتضمن الكثير من المفاجآت أبرزها توجيه إليه تهم بالقيادة تحت تأثير الكحول ومن دون دفتر قيادة، واتهامه بالعنف الأسري، ما دفع بعائلة جاكسون إلى الاستغناء عنه.

وأضافت الصحيفة أن "تعيين هاري لألفاريز قد يفاجئ محبي العائلة الملكية بخاصة أن والدته الأميرة ديانا توفيت في حادث سير بسبب سائق مخمور".