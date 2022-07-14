الامن المصري يتحرك ضد "مستريحي الساعات العالمية"

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أمرت جهات التحقيق في مصر بضبط وإحضار "مستريحي الساعات العالمية" في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وهم أم وثلاثة من أبنائها.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم للنصب من جانب أم وأبنائها الثلاثة والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ38 مليون جنيه من 6 أشخاص فقط تقدموا بالفعل ببلاغات حتى الآن، بينما هناك عدد آخر من المجنى عليهم لم يتقدموا، بإجمالي مبالغ 120 مليون جنيه.

وكشفت جهات التحقيق أن المبلغين أكدوا أن المتهمين جمعوا المبالغ بغرض الإتجار في الساعات القيّمة باهظة الثمن من الماركات العالمية وذلك مقابل أرباح شهيرة 50 ألف جنيه شهرية لكل مليون جنيه لكنهم توقفوا عن السداد منذ عدة أشهر بحجة تعرضهم للنصب واختفوا تماما بعد ذلك.

وأمرت جهات الحقيق في الشيخ زايد بضبط وإحضار كافة المتهمين في الواقعة، بالإضافة إلى طلب تحريات المباحث عن الواقعة.

المصدر: الوطن