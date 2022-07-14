جريمة "صادمة" في السعودية... غضبت منه فقتلته!

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في جريمة بشعة، قُتل صيدلاني مصري بالرصاص على يد سيدة، حيث قال نجل عمه إن والديه تلقوا نبأ قتل نجلهم أحمد حاتم مساء أمس، من زميل له في السعودية.



وأوضح نجل عم الصيدلاني المصري، أن الأنباء التي وردت إليهم هو وفاته برصاص سيدة أثناء عمله في صيدلية معروفة نتيجة مشادة كلامية دارت بينهما، مشيرا إلى أن التفاصيل الكاملة للواقعة بأبعادها لم ترد إليهم بشكل كاف، وفق ما نقل موقع (القاهرة 24).



وأضاف نجل عم الصيدلاني المصري المقتول بالسعودية، أنهم في انتظار انتهاء الإجازة الرسمية وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية، لعمل توكيل لمحامي بالشهر العقاري لمتابعة الإجراءات استرجاع الجثمان، ومتابعة تفاصيل القضية.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أن السفير طارق المليحي، القنصل العام بالرياض، أوفد على الفور مندوب القنصلية بسكاكا الكوف لمتابعة إجراءات التحقيق مع المتهمة السعودية التي أطلقت النار على المصري مما أدى إلى وفاته.



وفي صباح أمس الأربعاء، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة المصري أحمد محمد حاتم، والذي يعمل طبيبا صيدلانيا في إحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية، وأوضحت المنشورات أن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات السعوديات، والتي طلبت منه صرف مضاد حيوي دون إرشادات طبيب، لكنه رفض فأطلقت عليه الرصاص.