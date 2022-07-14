19 مصابا بحرائق الغابات في منتجع تركي

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أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن 19 شخصا أصيبوا بحرائق الغابات التي اندلعت بعد ظهر الأربعاء في منطقة منتجع داتشا الواقع على ساحل بحر إيجة في جنوب غرب البلاد.

وكتب قوجة عبر "تويتر" صباح اليوم الخميس: "أصيب 19 شخصا حتى الآن، ولا يزال تسعة منهم يتلقون العلاج، فيما غادر تسعة آخرون المستشفيات".

من جانبه، ذكر وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كِيريشتشي في حديث تلفزيوني الخميس أن الحريق أتلف نحو 500-600 هكتار من الغابات.

وأشار إلى أن الرياح الشديدة تزيد من صعوبة احتواء الحرائق، حيث بلغت سرعة الرياح 60 مترا في الثانية مساء الأربعاء قبل أن تنخفض إلى 30 مترا في الثانية خلال الليل.

واستمرت عمليات مكافحة النيران طوال الليل، بما في ذلك باستخدام مروحيات مجهزة بأنظمة الرؤية الليلية، دون أن تؤدي إلى السيطرة على الحريق.

وفي ساعات الفجر انضمت طائرات لجهود مكافحة الحريق، وتضم مجموعة الطيران في منطقة داتشا 10 طائرات وأكثر من 20 مروحية، بينما يعمل حوالي 1.5 ألف شخص وأكثر من 200 قطعة من المعدات، على إخماد النيران على الأرض.

ويجري تحقيق في أسباب الحريق، الذي تشير المعلومات الأولية إلى احتمال أن يكون قد اندلع من ماس كهربائى في محطة محولات في المنطقة، وفقا لقناة TRT.