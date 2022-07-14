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إدانة مهندس برمجيات سابق في CIA في أكبر سرقة لبيانات سرية في تاريخ الوكالة

14
JULY
2022
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أفادت شبكة ABCNEWS الأمريكية بإدانة مهندس برمجيات سابق في وكالة المخابرات المركزية بتهم فيدرالية بالتسبب في أكبر سرقة لمعلومات سرية في تاريخ الوكالة.
 
وأكد المتهم جوشوا شولت الذي اختار الدفاع عن نفسه في إعادة محاكمته في نيويورك للمحلفين في المرافعات الختامية أن "وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي جعلوا منه كبش فداء".
 
ولم يتفاعل شولت بشكل واضح عندما أعلن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي إم فورمان حكم الإدانة في تسع تهم.
 
ولم يتم تحديد موعد النطق بالحكم النهائي لأن شولت لا يزال ينتظر المحاكمة حول حيازة مواد إباحية للأطفال، فيما دفع بأنه غير مذنب في هذه التهم.
 
وكشف تسريب Vault 7 كيف اخترقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) الهواتف الذكية من Apple و Android في عمليات التجسس الخارجية والجهود المبذولة لتحويل أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت إلى أجهزة استماع.
روسيا اليوم
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