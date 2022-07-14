إيطاليا تحذر من تعرض ثلث الإنتاج الزراعي للخطر بسبب الجفاف

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حذر وزير الزراعة الإيطالي ستيفانو باتوانيلي، البرلمان من أن ثلث الإنتاج الزراعي الإيطالي عرضة للخطر بسبب الجفاف وفقر البنية التحتية المائية، وقد يتفاقم الوضع في السنوات المقبلة.

وقدم باتوانيلي أحدث بيانات خرجت بها مؤسسات الأبحاث الحكومية والتي أظهرت أن إيطاليا فقدت 19 بالمائة من مواردها المائية المتاحة من 1991-2020 مقارنة بفترة 1921-1950، وأن العقود المقبلة قد تشهد انخفاضات أكبر تصل إلى 40 بالمائة.

وقال باتوانيلي أمام الغرفة الأدنى للنواب: "نشهد بالتالي إهدارا بطيئا لكنه لا يتوقف للمياه المتاحة في بلادنا".

وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ في عدد من المناطق الشمالية بسبب الجفاف المطول وموجة الحر المصاحبة له التي جففت نهر بو، وهو شريان مهم للري في أنحاء منطقة شمال ووسط إيطاليا التي تعد منتجة رئيسية للفاكهة والخضروات والحبوب.