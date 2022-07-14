غارديان: اعتقال مواطن أمريكي في خيرسون

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قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن مواطنا أمريكيا يدعى سويدي موريكيزي، تم اعتقاله في يونيو الماضي في خيرسون.

ووفقا للصحيفة، يبلغ المواطن الأمريكي من العمر 35 عاما، وقال شقيقه سيلي للصحيفة إن موريكيزي انتقل إلى أوكرانيا منذ حوالي أربع سنوات واستقر في خيرسون عام 2020. وتزعم الصحيفة أنه كان يعمل في أوكرانيا في قطاع العملات المشفرة. ووفقا لأصدقاء موريكيزي وعائلته، لم يشارك الرجل في القتال.

وأفادت الغارديان بأن موريكيزي اتصل بشقيقه في 7 يوليو، وقال إنه محتجز في دونيتسك في نفس المكان مع اثنين من المرتزقة الأمريكيين، هما ألكسندر دريوك وآندي هيون.

وبحسب الصحيفة، أبلغ موريكيزي شقيقه بأنه متهم بالمشاركة في احتجاجات مؤيدة لأوكرانيا. بدورهما، قال اثنان من أصدقائه إنه لم يشارك فيها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة "على علم بالتقارير" عن اعتقال موريكيزي، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وذكرت صحيفة "تلغراف" في 15 يونيو، أن الجيش الروسي أسر جنديين سابقين في الجيش الأمريكي في معارك قرب خاركوف، وهما ألكسندر دريوك البالغ من العمر 39 عاما والذي خدم في العراق، وآندي هيون البالغ من العمر 27 عاما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن على اتصال مباشر مع السلطات الروسية بشأن قضية المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا.