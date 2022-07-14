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"موديز": ألمانيا لن تتمكن من تقليل اعتمادها على الغاز الروسي إلى نسبة 10 بالمئة بحلول عام 2024

14
JULY
2022
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أفادت وكالة التصنيف "موديز" بأن ألمانيا خفضت اعتمادها على الغاز الروسي فعلا، لكن الحديث عن تقليل اعتمادها على هذا الغاز إلى نسبة 10 بالمئة حتى عام 2024 ليس إلا طموح.

وقالت الوكالة: "لقد انخفض اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسي 30 بالمئة من أصل 60 حتى الآن، وهي تعمل على تنويع مصادرها للغاز الطبيعي المسال".
وأضافت: "مع ذلك، فإن هدف الحكومة المتمثل في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي إلى 10٪ بحلول عام 2024 يبدو مجرد طموح".

وتابعت أن "إيطاليا مستعدة بشكل أفضل لأزمة الطاقة بسبب خطوط الأنابيب الحالية مع شمال إفريقيا ومحطات الغاز المسال، وقد تتمكن من استبدال الغاز الروسي في حلول عام 2025".

وتدخل أوروبا الآن في أزمة طاقة وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات ضد موسكو التي قد تؤدي إلى تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

 

روسيا اليوم
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