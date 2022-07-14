كوريا الشمالية تعترف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا

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قال زعيم انفصالي ووكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونجيانج اعترفت يوم الأربعاء باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.



وبهذه الخطوة تصبح كوريا الشمالية ثالث بلد بعد روسيا وسوريا يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين في منطقة دونباس الأوكرانية.

وفي منشور على تليجرام قال دنيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية إنه يأمل في "تعاون مثمر" وزيادة التبادل التجاري مع كوريا الشمالية.

ونشرت سفارة كوريا الشمالية في موسكو صورة على تطبيق تليجرام لمراسم سلم خلالها سفير بيونجيانج في موسكو سين هونغ شول شهادة اعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية إلى مبعوثتها أولجا ماكيفا.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية يوم الخميس أن وزيرة الخارجية تشوي سون هوي أرسلت خطابين لنظيريها في المنطقتين يوم الأربعاء معترفة باستقلالهما.

وبعد هذه الخطوة قطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع بيونجيانج.

وسبق أن عبرت كوريا الشمالية عن دعمها لضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.