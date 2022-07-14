أعلنت الإدارة المدنية العسكرية في مقاطعة خيرسون أن قوات كييف شنت هجوما صاروخيا على نوفايا كاخوفكا المحررة.

وقالت الإدارة في تصريح لوكالة “إنترفاكس” الروسية إن “التشكيلات المسلحة الاوكرانية شنت هجوما صاروخيا على نوفايا كاخوفكا”.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن تضرر منشآت البنية التحتية في المدينة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تحديد ما إذا كان هناك ضحايا.

وكانت الإدارة أعلنت في 11 يوليو الحالي أن قوات كييف قصفت مستودعات أسمدة في نوفايا كاخوفكا بصواريخ HIMARS الأمريكية، مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة وسقوط قتلى وجرحى.