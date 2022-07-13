هبة بقيمة 20 مليار دولار لمؤسسة خيرية

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تبرع بيل غايتس، المؤسِّس المشارك لشركة "مايكروسوفت" بمبلغ 20 مليار دولار للمؤسسة الخيرية التي يديرها هو وزوجته السابقة ميليندا فرينش غايتس لتعزيز أعمالها السنوية.

وقال في منشور على مدونته الشخصية، اليوم، إنّ التبرّع سيساعد مؤسسة بيل وميليندا غايتس- إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم- على زيادة مدفوعاتها السنوية 50 بالمئة إلى تسعة مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأضاف غايتس: "الأزمات الكبرى في عصرنا تتطلّب منّا جميعاً بذل المزيد"، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتغيُّر المناخ إضافة إلى أمور أخرى.

وتابع أنّ الآثار المركبة للأزمات، والتي تشمل ارتفاع التضخم، زادت من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في المجالات الأساسية التي تركز عليها المؤسسة وهي الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتخفيف من حدّة الفقر.

ويرفع هذا التبرع منحة المنظمة، التي تأسَّست قبل 22 عاما، إلى نحو 70 مليار دولار، ومنها تبرع بمبلغ 3,1 مليار دولار من الملياردير الأميركي وارين بافيت الشهر الماضي.