الإدارة الأميركية دعت عائلة الصحافية شيرين أبو عاقلة إلى واشنطن

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دعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصل إسرائيل الأربعاء عائلة الصحافية الفلسطينية الأميركية الراحلة شيرين أبو عاقلة إلى زيارة واشنطن، كما أكد مسؤول أميركي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان للصحافيين إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث منذ وقت قصير إلى عائلة أبو عاقلة التي أكدت الأمم المتحدة أنها قضت في شهر أيار الماضي برصاص جندي إسرائيلي خلال عملها في تغطية عملية عسكرية إسرائيلي بشمال الضفة الغربية المحتلة."



وأضاف أن "بلينكن دعا العائلة إلى الولايات المتحدة للقائه والتواصل المباشر معه".