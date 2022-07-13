زلزال قوي في منطقة جزيرة الفصح

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ضرب زلزال قوي المنطقة القريبة من جزيرة الفصح الواقعة في شرق المحيط الهادئ والتابعة لتشيلي.

وأفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل بأن قوة الزلزال في منطقة جزيرة الفصح بلغت 6.6 درجة بمقياسي ريختر، مشيرا إلى أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 33 كلم.

وقدر مكتب الطوارئ الوطني في تشيلي قوة الزلزال بـ 6.3 درجة بمقياس ريختر، مشيرا إلى أنه وقع على بعد 699 كلم إلى الشمال الشرقي من الجزيرة المذكورة.

واعتبر مكتب الطوارئ أن الزلزال "لم يؤد إلى الظروف الضرورية لظهور موجات التسونامي" بالقرب من سواحل تشيلي.