تظاهرات حاشدة في بنما.. ومطالب بإجراءات ضد التضخم

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نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع بنما مجددا لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التضخم والفساد.

وكان مئات المتظاهرين قد خرجوا إلى الشارع الاثنين، ما دفع بالرئيس لورنتينو كورتيز للإعلان عن خفض أسعار البنزين للمركبات الخاصة إلى 3.95 دولار للغالون، اعتبارا من 15 يوليو، أي بنسبة 24 في المئة عن الأسعار في نهاية يونيو، وهو إجراء يستفيد منه النقل العام منذ مايو.

كذلك أعلن كورتيز بأن حكومته ستصدر مرسوما يقضي بتجميد أسعار عشرات السلع الأساسية، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وإضافة إلى تظاهرات العاصمة خرجت تظاهرات في كافة أنحاء البلاد رغم إعلان الرئيس عن تلك الإجراءات.

وتقول العديد من النقابات إن التظاهرات ستتواصل إلى حين خفض أسعار البنزين دون ثلاثة دولارات للغالون.

جدير بالذكر أن أسعار الوقود ارتفعت في بنما بنسبة 47 في المئة بين يناير ويوليو هذا العام.