كييف تعلن تحرير خمسة أشخاص خلال "عملية خاصة" في خيرسون

A + A -

أعلنت كييف تحرير خمسة أوكرانيين احتجزتهم القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا خلال "عملية خاصة" نفذتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان "خلال عملية خاصة في الأراضي المحتلة مؤقتًا في منطقة خيرسون، تم تحرير خمسة مواطنين أوكرانيين احتجزهم المحتلون الروس".



واوضح البيان أن العملية نفذتها القوات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأشخاص الخمسة هم جندي وشرطي سابق وثلاثة مدنيين.



واضاف البيان ان "أحد المفرج عنهم مصاب بجروح خطيرة" دون أن توضح ما اذا كان اصيب خلال العملية.



واكدت الاستخبارات العسكرية "أنهم الآن تحت رعاية السلطات الأوكرانية ويتلقون العلاج المناسب".



ويقود الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا منذ عدة أسابيع في خيرسون التي احتلها الجيش الروسي منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط.

