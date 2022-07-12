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استقالة جونسون "غير كافية".. خطوة جديدة من المعارضة

12
JULY
2022
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يعتزم حزب العمال البريطاني المعارض، الثلاثاء، طرح مشروع حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون أمام مجلس العموم.


ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في حزب العمال أنه من المتوقع التصويت على مشروع القرار، الأربعاء.

وفي حال صوّتت غالبية أعضاء البرلمان لصالح المشروع، فإن ذلك يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وفي حال صوّت أي عضو من حزب المحافظين الحاكم لصالح المشروع، فهذا يعني أن الحزب سيفقد السلطة في بريطانيا، بما ينطوي على ذلك من استبعاد أن يكون زعيم الحزب القادم هو رئيس وزراء المملكة المتحدة، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قدم استقالته من قيادة حزب المحافظين، الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من الفضائح والاستقالات التي عصفت بحكمه في الأشهر الأخيرة.

وقال جونسون إنه سيبقى مسيّرا لأعمال الحكومة البريطانية حتى يختار حزب المحافظين قائدا جديدا يتولى بالتالي منصب رئاسة الحكومة، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات عامة، لكن خطوة حزب العمال المعارض تهدد هذا الاتجاه.

وكان رئيس حزب العمال في بريطانيا، كير ستارمر، اعتبر أن استقالة جونسون تمثل نبأ سارا للبلاد، مع تأكيده أن بريطانيا بـ"حاجة إلى قيادة جديدة".

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