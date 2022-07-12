كشف حزب المحافظين البريطاني، اليوم الاثنين، أن الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد سيكون في الخامس من سبتمبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون استقالته من منصبه الأسبوع الماضي.

وقال النائب عن حزب المحافظين غراهام برادي، إن “باب الترشيحات سيفتح يوم غد الثلاثاء، على أن يغلق في مساء اليوم نفسه، وأن يجري التصويت الأول يوم الأربعاء، وربما يكون التصويت الثاني يوم الخميس”.

وأوضح أنه “سيتعين على المرشحين الحصول على 20 ترشيحا وستكون هناك عشرات الحملات الانتخابية خلال فصل الصيف لأعضاء الحزب”، معلنا أن “الإعلان عن الزعيم الجديد سيكون يوم الاثنين 5 سبتمبر حيث يعود وقتها مجلس العموم بعد العطلة الصيفية”.