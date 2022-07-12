أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن توصل أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق بشأن تمديد نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وقال بوليانسكي للصحفيين، يوم الاثنين: “تم التوصل إلى اتفاق للتو. وحتى الآن من غير الواضح متى سيكون التصويت، إما مساء اليوم أو غدا في الصباح. ولم يتم تحديد موعد الاجتماع”.

وأضاف أنه “تم قبول مشروعنا من حيث الجوهر مع تعديلات بسيطة. وهو ينص على التمديد لستة أشهر ومن ثم ستة أشهر أخرى مع إصدار قرار جديد”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن في وقت سابق من الاتفاق على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، حيث استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الغربي بهذا الصدد، ورفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي.