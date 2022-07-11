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جونسون: لن أدعم أي مرشح لرئاسة حزب المحافظين

11
JULY
2022
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قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون إنه مصمم على الوفاء بتفويض حزبه المحافظ لعام 2019 في الأسابيع القليلة الأخيرة له كزعيم للحزب، وإنه يرفض دعم أي منافس على القيادة.
وفي أول تصريح له بعد استقالته من زعامة حزب المحافظين الأسبوع الماضي، وفي حديثه إلى المذيعين للمرة الأولى منذ استقالته الأسبوع الماضي، أكد جونسون أنه سيواصل "الإشراف على العملية" قبل انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين في الأسابيع المقبلة.
وقال: "أنا مصمم على المضي قدما وتقديم التفويض الممنوح لنا، لكن وظيفتي هي فقط الإشراف على العملية في الأسابيع القليلة المقبلة، وأنا متأكد من أن النتيجة ستكون جيدة"، مضيفا: "نحتاج فقط إلى المضي قدما، كلما ركزنا أكثر على الأشخاص الذين ينتخبوننا، وعلى وظائفهم، وآمالهم وما يمكنهم الحصول عليه من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا... نتحدث أكثر عن المستقبل الذي نحاول بناءه، وكلما قل الحديث عن السياسة في وستمنستر، سنكون جميعا أكثر سعادة بشكل عام".
وردا على سؤال لأي مرشح سيقدم دعمه، قال جونسون: "لا أريد أن أضر بفرص أي مرشح من خلال تقديم دعمي".

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