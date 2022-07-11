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الاتحاد الاوروبي يوصي بجرعة رابعة من لقاح كورونا...لمن تزيد أعمارهم عن الستين

11
JULY
2022
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أوصت المفوضية ووكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 للاشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 60 عامًا، بعد أن اعتمدت سن الثمانين حتى الآن، للحد من “الموجة واسعة النطاق” الجديدة.

ودعت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس الدول الأعضاء إلى تقديم الجرعة المعززة الثانية فوراً لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص المعرضين للخطر، كما دعت جميع الأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح.

وتسري التوصية أيضًا على جميع الأشخاص المعرضين للخطر، على ما ذكر بيان مشترك اصدره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووكالة الأدوية الأوروبية.

وفي نيسان، أوصت وكالتا الصحة في الاتحاد الأوروبي بتلقي الجرعة الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

وتشهد أوروبا ارتفاعاً في عدد الاصابات بكوفيد-19 وتصاعداً في منحى حالات الاستشفاء أو دخول قسم الطوارئ في بلدان عدة، ويعود السبب في ذلك بشكل اساسي إلى النسخة الفرعية BA.5 من المتحورة أوميكرون، على ما نقل البيان عن مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أندريا أمون.

وارتفع عدد الاصابات بكوفيد-19 بشكل حاد منذ نهاية أيار، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا التي تضم حوالي خمسين دولة.

وتجاوز عدد الاصابات اليومية الجديدة 675 ألف حالة الجمعة، أي ما يعادل المستوى الذي بلغته في مطلع نيسان/أبريل بعد موجة الشتاء الشديدة.

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