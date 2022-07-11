أسعار الرحلات الجوية الى ارتفاع... والسبب؟

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أكّد المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، ويلي والش، أنّ تكاليف ارتفاع أسعار النفط ستُنقل إلى المستهلكين. إذ قفزت أسعار النفط مع تعافي الاقتصادات من جائحة "كوفيد" وبسبب الحرب في أوكرانيا.



وقال والش لـ "BBC"، إنّ على المصطافين أن يكونوا مستعدين لارتفاع تكلفة الرحلات الجوية، مشيراً إلى أنّ "الطيران سيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين بلا شك، وارتفاع أسعار النفط سينعكس على ارتفاع أسعار التذاكر".



وكانت أسعار النفط ترتفع بالفعل مع انتعاش الطلب مرة أخرى في الاقتصادات التي بدأت في التعافي من جائحة "كوفيد".



وقال والش إنّ أسعار الوقود وصلت إلى مستويات قياسية، وإنّ "النفط هو أكبر عنصر منفرد في قاعدة تكلفة شركة الطيران، ومن المحتَّم أن تنتقل أسعار النفط المرتفعة في نهاية المطاف إلى المستهلكين بأسعار تذاكر أعلى."