living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسعار الرحلات الجوية الى ارتفاع... والسبب؟

11
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، ويلي والش، أنّ تكاليف ارتفاع أسعار النفط ستُنقل إلى المستهلكين. إذ قفزت أسعار النفط مع تعافي الاقتصادات من جائحة "كوفيد" وبسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال والش لـ "BBC"، إنّ على المصطافين أن يكونوا مستعدين لارتفاع تكلفة الرحلات الجوية، مشيراً إلى أنّ "الطيران سيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين بلا شك، وارتفاع أسعار النفط سينعكس على ارتفاع أسعار التذاكر".

وكانت أسعار النفط ترتفع بالفعل مع انتعاش الطلب مرة أخرى في الاقتصادات التي بدأت في التعافي من جائحة "كوفيد".

وقال والش إنّ أسعار الوقود وصلت إلى مستويات قياسية، وإنّ "النفط هو أكبر عنصر منفرد في قاعدة تكلفة شركة الطيران، ومن المحتَّم أن تنتقل أسعار النفط المرتفعة في نهاية المطاف إلى المستهلكين بأسعار تذاكر أعلى."

BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout