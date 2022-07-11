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متحور جديد من أوميكرون... سريع الانتشار ويملك قدرة الهروب من جهاز المناعة!

11
JULY
2022
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رصدت مدينة شنغهاي الصينية، نوعا جديدا من سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، في إشارة إلى التعقيدات التي تواجهها الصين بالتعامل مع السلالات المتحورة الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق سياسة "صفر كوفيد".

وقال نائب مدير لجنة الصحة في شنغهاي، تشاو داندان، إن المتحور الجديد تم رصده في حالة إصابة بالحي المالي في بودونغ، في الثامن من يوليو، مرتبطة بحالة قادمة من الخارج.

وحذر تشاو قائلا: "مدينتنا تواصل في الفترة الأخيرة تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية المنقولة محليا لكوفيد-19، ولا يزال خطر انتشار الوباء في المجتمع مرتفعا للغاية"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف أن السكان في العديد من المناطق الرئيسية بشنغهاي سيخضعون لجولتين من اختبارات كوفيد-19، من 12 إلى 14 يوليو، في مسعى للسيطرة على التفشي الجديد المحتمل للمرض.

من جانبه، أوضح عضو مجموعة الخبراء الاستشارية في المدينة، بشأن الوقاية من كوفيد-19، يوان تشنجان، أن المتحور "بي إيه.5" ثبت أنه يتمتع "بمعدل انتشار سريع، وقدرة محسنة على الهروب من الجهاز المناعي".

وأضاف أن التطعيم "ما زال فعالا في منع المتحور من التسبب بأعراض خطيرة أو الوفاة".

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