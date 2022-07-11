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الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 500 عنصر من الجيش الأوكراني وتدمير عشرات المعدات والذخائر الأمريكية

11
JULY
2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على أكثر من 500 عنصر من القوات الأوكرانية بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي، إن الجيش الروسي استهدف بصواريخ عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر من القوميين المتطرفين.

وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجوية الروسية نقاط انتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب في منطقتي أوسنوفيانسكي وسلوبودا، حيث تم القضاء على نحو 250 مسلحا، وتدمير 25 عربة ومركبة مدرعة.

وأضافت وزارة الدفاع أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من نوع "كاليبر" مستودعات ذخيرة في منطقة دنيبروبتروفسك، ما أسفر عن تدمير أنظمة صواريخ متعددة من نوع "هيمارس" (HIMARS) ومدافع "هاوتزر M777" ومدافع ذاتية الدفع "بيون" التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن مقاتلة روسية من طراز "سو-35" أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25"، اليوم الماضي، بالقرب من قرية "بوغاتير" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، اسفرت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن عن تدمير 243 مقاتلة، و137 طائرة مروحية، و1506 طائرات بدون طيار، و354 صاروخا مضادًا للطائرات.

كذلك تم تدمير 4020 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و741 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، و3132 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 4149 مركبة عسكرية خاصة.

روسيا اليوم
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