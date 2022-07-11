حرب أوكرانيا.. قتلى في خاركيف واستعادة مدينة بالجنوب

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قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، الاثنين، من جراء قصف روسي على مدينة خاركيف شرقي البلاد، كما قالت كييف، في وقت أعلن جيشها استعادة مدينة في مقاطعة خيرسون، جنوبي البلاد، في إطار هجوم مضاد.



وقال الحاكم المحلي في خاركيف إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 28 شخصا آخرين اليوم، في قصف روسي للمدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، وفق "رويترز".

وذكر مسؤول من مكتب الحاكم أن مناطق سكنية قُصفت بصواريخ أطلقتها روسيا من قاذفات متعددة الفوهات على خاركيف.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني ذكرت في وقت سابق الاثنين أن روسيا فتحت نيران المدفعية وقاذفات الصواريخ والدبابات على خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد، كما قصفت مدنا أخرى في الشرق.

وتنفي روسيا، التي أطلقت حربا على أوكرانيا في 24 فبراير الماصي، استهداف المدنيين

استعادة إيفانيفكا

وفي سياق ذي صلة، قال الجيش الأوكراني إنه استعاد بلدة إيفانيفكا في إطار الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون.

وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى من الحملة العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

لكن كييف أعربت في الأيام الأخيرة عن عزمها استعادة المنطقة، داعية السكان إلى ضرورة المغادرة.