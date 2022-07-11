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حقيقة مزعجة لبايدن

11
JULY
2022
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صرّح دوغلاس موراي، المعلق السياسي بقناة فوكس نيوز، بأن الأمريكيين لا يصدقون مزاعم رئيسهم، جو بايدن، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسؤول عن ارتفاع أسعار الوقود بالبلاد.
 
ولفت الصحفي التلفزيوني إلى أن إدارة بايدن خلال الأشهر الستة الأخيرة، كانت تحاول إلقاء اللوم على الرئيس الروسي في جميع المشاكل، إلا أن هذه المحاولة تحديدا أخذ يعتريها "الوهن".
 
وشدد على أن مقولة "ارتفاع الأسعار بسبب بوتين" كذبة لثلاث مرّات، وتتمثل إحداها في أن الأمريكيين لم يقعوا في حبائلها "فنحن ندرك أن مشاكل بشأن الطاقة كانت لدينا منذ البداية، إنها سوء الإدارة".
 
وأشار موراي إلى أن سكان الولايات المتحدة يدركون أن بايدن تحديدا هو الذي قطع خط أنابيب النفط من كندا، في محاولة لاتباع سياسة "خضراء" بأكبر قدر ممكن، ونتيجة لذلك يضطر الرئيس الأمريكي اليوم إلى "السفر لجميع أنحاء العالم، متوسلا الآخرين تزويدنا بالنفط".
 
ورأى موراي إلى القيادة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة طاقة "مشروطة أيديولوجيا"، مشددا على أنها "لم تنظر إلى الأرقام، ولم تنظر إلى الحقائق، واسترشدت بهذا الجزء بالذات (الايديولوجي) من الأجندة".
 
وخلص إلى نتيجة تقول إنه، وبسبب هؤلاء "الأشخاص الأيديولوجيين للغاية" في أمريكا، يعاني الناس الآن.
 
وكان بايدن قد ربط مرارا الأزمة الاقتصادية الراهنة في أمريكا بتفاقم الصراع في أوكرانيا. ووصف ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأنه "ارتفاع الأسعار بسبب بوتين".
 
بالمقابل، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليق له، إلى أن مثل هذه التصريحات مصممة للأشخاص الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة، لافتا إلى أن مشاكل الغذاء والوقود الحالية في العالم هي نتيجة أخطاء منهجية من قبل الإدارة في واشنطن والبيروقراطية الأوروبية.
روسيا اليوم
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