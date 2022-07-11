البرتغال تكافح حرائق الغابات وسط الجفاف والحرارة

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شارك أكثر من ثلاثة آلاف إطفائي وأكثر من ستين طائرة في جهود إخماد حرائق غابات في البرتغال تقول السلطات إنها أسفرت عن إصابة 29 شخصا.

وقالت السلطات إن 12 من عناصر الإطفاء و17 مدنيا، احتاجوا إلى مساعدة طبية لعلاج الإصابات الطفيفة التي سببتها الحرائق، حسبما أفاد التلفزيون البرتغالي الرسمي ووسائل إعلام محلية أخرى.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية البرتغالية أن أكثر من ثلاثة آلاف إطفائي يشاركون في مكافحة الحرائق النشطة.

وقام الاتحاد الأوروبي بتنشيط برنامج الأسطول الجوي للمساعدة في مكافحة الحرائق، الذي يسمح للدول الأعضاء بتقاسم الموارد لمساعدة البرتغال.

إسبانيا، التي عانت هي الأخرى من حرائق غابات في الآونة الأخيرة، سارعت للاستجابة بتجهيز طائرتي إطفاء لإرسالهما إلى جارتها في شبه الجزيرة الأيبيرية، وفقا لمفوض الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش.

وقالت حكومة البرتغال إنها نشرت ستين طائرة لدعم أطقمها الأرضية.

لطالما عانت البرتغال من حرائق غابات هائلة ومأساوية في بعض الأحيان.

في عام 2017، لقي أكثر من مائة شخص حتفهم في حرائق غابات خرجت عن السيطرة.