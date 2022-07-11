اعتقال مواطن بولندي بسبب دعوته لاغتيال الرئيس ورئيس الوزراء

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اعتقل مواطن بولندي بمحافظة لودز لدعوته إلى اغتيال الرئيس البولندي، أندريه دودا، ورئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، بحسب ما نقله التلفزيون البولندي.

وكانت وكالة الأمن الداخلي البولندية ABW قد أعلنت في بيان لها عن احتجاز شخص يدعى "بيوتر و.، (عائلة المحتجز لا تذكر وفقا للقوانين البولندية)، بتهمة الدعوة لاغتيال الرئيس ورئيس وزرائه، حيث نشر المعتقل على شبكات التواصل الاجتماعي بيانات مهينة وألفاظ نابية ضد الرئيس الحالي لبولندا، ودعا إلى اغتياله ورئيس وزرائه وضباط شرطة، وفقا لما ذكره السكرتير الصحفي للوزير المنسق لأجهزة المخابرات البولندية، ستانيسلاف زارين.

وقد وجه مكتب المدعي العام البولندي بالفعل اتهاما لبيوتر و. بـ "الموافقة العلنية على القتل" و"الدعوة لاغتيال الرئيس، والرئيس الحالي لمجلس الوزراء، وضباط الشرطة" و"إهانة الرئيس البولندي".

ولم يعترف المتهم بالتهم الموجهة إليه، وزعم إنه عبّر عن آرائه فقط دون الإساءة لأحد. وقد تم القبض على المتهم واحتجازه لمدة 3 أشهر بأمر من المحكمة.