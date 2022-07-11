living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتقال مواطن بولندي بسبب دعوته لاغتيال الرئيس ورئيس الوزراء

11
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتقل مواطن بولندي بمحافظة لودز لدعوته إلى اغتيال الرئيس البولندي، أندريه دودا، ورئيس الوزراء، ماتيوش مورافيتسكي، بحسب ما نقله التلفزيون البولندي.
 
وكانت وكالة الأمن الداخلي البولندية ABW قد أعلنت في بيان لها عن احتجاز شخص يدعى "بيوتر و.، (عائلة المحتجز لا تذكر وفقا للقوانين البولندية)، بتهمة الدعوة لاغتيال الرئيس ورئيس وزرائه، حيث نشر المعتقل على شبكات التواصل الاجتماعي بيانات مهينة وألفاظ نابية ضد الرئيس الحالي لبولندا، ودعا إلى اغتياله ورئيس وزرائه وضباط شرطة، وفقا لما ذكره السكرتير الصحفي للوزير المنسق لأجهزة المخابرات البولندية، ستانيسلاف زارين.
 
وقد وجه مكتب المدعي العام البولندي بالفعل اتهاما لبيوتر و. بـ "الموافقة العلنية على القتل" و"الدعوة لاغتيال الرئيس، والرئيس الحالي لمجلس الوزراء، وضباط الشرطة" و"إهانة الرئيس البولندي".
 
ولم يعترف المتهم بالتهم الموجهة إليه، وزعم إنه عبّر عن آرائه فقط دون الإساءة لأحد. وقد تم القبض على المتهم واحتجازه لمدة 3 أشهر بأمر من المحكمة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout