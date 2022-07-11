تراس تعلن ترشحها لمنصب زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء

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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ترشحها لمنصب زعيم حزب المحافظين ومنصب رئاسة الوزراء، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وأطلق تسعة نواب بريطانيين محافظين حملتهم لخلافة جونسون، مع حرص العديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق ريشي سوناك في القضايا الضريبية.

تظهر رغبة معلنة لدى المرشحين في الخروج من سلسلة الفضائح التي لا نهاية لها والتي شابت ولاية بوريس جونسون، حتى بات لم يعد لديه خيار سوى الاستقالة الخميس، بعد سيل من إعلانات الانسحاب في حكومته.

وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، تنذر بصيف حار سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات.