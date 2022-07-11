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ماكاو تغلق أندية القمار لمدة أسبوع في ظل تفشي فيروس كورونا

11
JULY
2022
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تعتزم ماكاو إغلاق جميع أندية القمار (كازينوهات) لمدة أسبوع اعتبارا من غد الاثنين، كما تقيد هذه المنطقة الصينية بشكل واسع خروج السكان من منازلهم، في محاولة لوقف تفشي كورونا.
 
وأصدرت سلطات مكاو أوامر بإغلاق جميع المؤسسات التجارية، باستثناء المتاجر الكبرى، وغيرها من المحال التي تقدم خدمات أساسية. 
 
يتعين على السكان البقاء في المنازل ما لم يكونوا بحاجة إلى الخروج لأغراض مثل شراء الطعام أو للعمل في قطاع يعتبر ضروريا.
 
 تواجه ماكاو، وهي منطقة صينية شبه مستقلة، أول انتشار حاد لفيروس كورونا.
 
وأمس السبت سجلت المنطقة التي يقطنها 680 ألف نسمة، 93 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في التفشي الحالي إلى 1467 إصابة.
 
وتتبع المستعمرة البرتغالية السابقة نسخة من استراتيجية الصين التي يطلق عليها "صفر كوفيد"، والتي تقضي بإغلاق البنايات التي بها إصابات وإجراء جولات متكررة من الفحص الجماعي لاكتشاف المصابين وعزلهم.
 
وحذرت السلطات من أن الشرطة ستجري دوريات في الشوارع، وأن المخالفين سيواجهون عقوبات.
 
ويتعين على أي فرد ارتداء الكمامة خارج المنزل، ويجب عل البالغين ارتداء كمامة من نوع "إن 95" أو ما يعادلها.
 
وتوسع الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس السبت القيود المفروضة منذ 23 يونيو الماضي. وأغلق الأمر السابق صالونات الحلاقة والصالات الرياضية ودور السينما والحانات والملاهي الليلية وأماكن الترفيه الأخرى، كما حظر تناول الطعام في المطاعم.
 
يعتمد اقتصاد ماكاو بشكل كبير على كازينوهات القمار والأعمال التجارية المرتبطة بها، والتي تضررت بشدة جراء الجائحة. وخلال العام الماضي انتعشت عائدات المقامرة إلى حد ما، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
روسيا اليوم
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