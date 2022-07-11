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رسالة تحذير صينية.. تلوح بـ"أعاصير شرسة"

11
JULY
2022
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الاثنين، أنه لا يجب لأي قوة أو دولة في العالم أن تتوهم بإمكانية فصل تايوان عن الصين.

وأضاف: "إذا تم التعرض لمبدأ الصين الواحدة فستكون هناك أعاصير شرسة في مضيق تايوان".

وقال وانغ في كلمته أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إن دولا كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط من أجل التحيز في منطقة معرضة لخطر "إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية".

وحث وزير الخارجية الصيني دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنب استخدامها "كقطع شطرنج" من قبل القوى الكبرى.

وأوضح: "علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية ... من استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه.

وتابع: "يجب أن يكون مستقبل منطقتنا في أيدينا".

ويتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها متوعدة بضمّها بالقوة إذا لزم الأمر.

ونفّذت بكين عشرات عمليات التوغل في منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان هذا العام، بينما حذّر وزير دفاعها وي فنغ نظيره الأميركي الجمعة من أن الصين مستعدة لإشعال حرب إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.

 

 

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