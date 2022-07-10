living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توتر بين الجارتين في شبه الجزيرة الكورية

10
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الأحد إنه رصد مقذوفات أطلقت فيما يبدو من كوريا الشمالية عن طريق قاذفات صواريخ متعددة الفوهات.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الطلقات رصدت في الساعة السادسة مساء وأن الجيش كثف إجراءات المراقبة ورفع مستويات التأهب، ولم تذكر أي إجراءات أخرى.

وكثيرا ما تختبر كوريا الشمالية قاذفات صواريخ متعددة الفوهات خلال التدريبات العسكرية وطورت في السنوات الأخيرة أنواعا أكبر حجما من هذه الصواريخ. وينظر للمقذوفات والصواريخ الأصغر باعتبارها السلاح الأساسي لكوريا الشمالية في قصف أهداف في كوريا الجنوبية في حال نشوب صراع.

واختبرت كوريا الشمالية هذا العام مجموعة من الصواريخ جميعها محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي فرض عقوبات على تطوير كوريا الشمالية للصواريخ.

وتسعى كوريا الجنوبية للحصول على نظام دفاع صاروخي بقيمة 2.6 مليار دولار يشبه منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية مصمم لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من المقذوفات والصواريخ بعيدة المدى.

وأجرت بيونغ يانغ، إحدى الدول الأكثر عسكرة في العالم، تجارب عسكرية عدة منذ بداية العام، بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه بحر اليابان.

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout