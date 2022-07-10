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ديب مستفزاً هيرد في رسالة موسيقية: "لو كانت عندي سنتات لما ألقيتها إليك"

10
JULY
2022
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رجحت تقارير صحفية، أن يكون نجم السينما الأميركي، جوني ديب، قد انتقد زوجته السابقة، آمبر هيرد، بشكل ضمني، في أغنتين قام بطرحهما، مؤخرا، عقب انتصاره في المحكمة التي قضت بحصوله على تعويضات بملايين الدولارات.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن ديب هو الذي كتب الأغنتين وانتقد زوجته السابقة، في إطار تعاون مع الموسيقي جيف باك.
وفي يونيو الماضي، أدينت هيرد من قبل هيئة محلفين أميركية بالتشهير بزوجها السابق، فقضت بأن يحصل جوني ديب على تعويض قدره 10 ملايين دولار، إلى جانب تعويضات عقابية أخرى من المحكمة حُددت في 5 ملايين دولار.
في المنحى نفسه، قضت هيئة المحلفين في ختام المحاكمة التي حظيت بمتابعة واسعة، بدفع جوني ديب مليوني دولار لآمبر هيرد التي لجأت إلى الاستئناف ضد الحكم.
وفي إحدى مقاطع الأغنية، يقول جوني ديب "أعتقد أنك قلت ما يكفي، لليلة لعينة واحدة"، ثم أضاف في مقطع آخر "تجلسين هناك مثل كلب فيه حكة لسبع سنوات.. لو كانت عندي سنتات (من المال) لما ألقيتها إليك".
ومن المرتقب أن يجري طرح الألبوم الذي يحمل اسم "18" في الخامس عشر من يوليو الجاري.
في غضون ذلك، كان محامي هيرد قد صرح، في وقت سابق، بأن موكلته لن تستطيع دفع مبلغ التعويض الذي قضت به هيئة المحلفين.
وفي حال تعذر على هيرد أن تدفع التعويض الذي حكمت به هيئة المحلفين، فإنه عليها أن تعلن إفلاسها بشكل رسمي.
وإذا أعلنت هيرد إفلاسها، يعود الشخص المتضرر والمحكوم لصالحه بالتعويض، وهو جوني ديب في هذه الحالة، إلى المحكمة من أجل النظر في إمكانية استخلاص المال من أصول الشخص المدان.

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