الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترى تقدما في تخصيب ايران لليورانيوم

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سجلت إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع تقدما تقنيا جديدا في تخصيب اليورانيوم مع سعيها لتطوير برنامجها النووي وسط تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو التي تم تحديثها مؤخرا باستخدام اجهزة متطورة.



وتسهل التقنيات الجديدة عملية تخصيب اليورانيوم، كما تتيح لإيران التحول إلى مستويات مختلفة من التخصيب.



وقال رافاييل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريره إنه تم التحقق من التغييرات في المنشأة الواقعة تحت الجبال في جنوب العاصمة الإيرانية.

وكانت ايران قد أعلنت في كانون الثاني 2021 إنها تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في فوردو، وهو مستوى يتجاوز بكثير نسبة 3,67 بالمئة المتفق عليها بموجب اتفاق 2015.



وبعد أشهر عدة، تم تخصيب يورانيوم بنسبة 60 بالمئة في منشأة أخرى، في حين أن صنع قنبلة نووية يتطلب تخصيبا بنسبة 90 بالمئة.



وتنفي طهران بشكل مستمر نيتها صنع سلاح نووي.