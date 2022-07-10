رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية يؤكد معارضته للعقوبات ضد روسيا

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أكد رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية، هارالد مارير، موقفه الرافض للعقوبات ضد روسيا، مضيفا أن صياغتها تمت باستخدام "نصف كرة دماغ واحد فقط".

وتعرض مارير سابقا لانتقادات شديدة من جانب "الخضر" النمساويين والاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين اليمينيين بسبب موقفه الرافض للعقوبات ضد روسيا. واعرب مارير عن شكه في أن هذه العقوبات كانت مدروسة بشكل جيد، معلنا أن القرار لدعم أوكرانيا كان "سياسيا". وأيده بذلك حزب الحرية النمساوي.

وبالرغ من موجة من الانتقادات التي تعرض لها، بما في ذلك من جانب وزير صحة بلاده، يوهانس راوخ ("الخضر")، أكد مارير موقفه تجاه العقوبات المفروضة على روسيا، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يعارض مبدأ العقوبات بشكل عام.

وأوضح مارير في حديثه لصحيفة "Kurier": "كل هذه افتراضات. إذا عمل الوزير باعتقادات كاذبة بدلا من التعامل مع التداعيات الاقتصادية الضخمة للعقوبات، فإنه يحاول تجنب المسؤولية بثمن بخس".