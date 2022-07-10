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إصابة 18 شخصًا في مهرجان ثيران تقليدي استمر 3 أيام في اسبانيا

10
JULY
2022
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اعلنت السلطات الاسبانية، عن اصابة 18 شخصا على الأقل في مهرجان ثيران تقليدي استمر 3 أيام في إسبانيا"، لافتة إلى أنه "تم دهس العديد من العدائين، أو الإطاحة بهم من قبل نصف دزينة من الثيران التي تساعد في توجيههم على طول مسار 875 مترا عبر الحي القديم في بامبلونا".

واندفع الآلاف من المشاركين، معظمهم يرتدي القميص الأبيض التقليدي والسروال ذي الوشاح الأحمر والمنديل، لتجنب الثيران الهائجة، وانتهى الأمر بالعديد منهم متكدسين فوق بعضهم البعض في الشوارع الضيقة للمدينة.

وكان قد شارك حوالي ألف شخص في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، الحدث الذي يقام سنويا من 6 إلى 14 تموز. ويستقطب مهرجان بامبلونا سنويا عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم.

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