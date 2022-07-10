بعد فرار رئيس سريلانكا.. الشعب يمارس الرياضة في قصره

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اعتقلت الشرطة السري لانكية متهمين بإضرام النار في منزل رئيس الوزراء إثر الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة كولومبو أمس وأدت الى فرار رئيس البلاد قبل اقتحام المقر الرئاسي بقليل، وفق ما ذكرت” روسيا اليوم”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي السري لانكية بمقاطع الفيديو التي تظهر حشدا من المحتجين وهم يقتحمون المقر الرئاسي.

على إثر ذلك، أقام المحتجون حفلة في منزل الرئيس غوتابايا راجابكسا، حيث أمضوا وقتهم بين السباحة في حوض السباحة الخاص به، والقيام بتمارين اللياقة البدنية في صالة الألعاب الرياضية، والمصارعة على سريره، مع التقاط الصور التذكارية في مكتبه.