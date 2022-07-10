تعزيز قوات الناتو.. ما مدى جاهزية الجيش الألماني للمهام القتالية؟

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تعد "قوة الرد السريع" بمثابة جدار الردع والحماية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حيث تتشكل من وحدات قتالية متعددة الجنسيات جاهزة وعلى أهبة الاستعداد دائما، ففي حالة الطوارئ تكون هذه الوحدات قادرة على التحرك إلى مناطق الأزمات في غضون 48 ساعة للقيام بمهام برية أو بحرية أو جوية.

ويأمل القائمون على الحلف في زيادة جاهزية "قوة الردع السريع" في القريب العاجل حيث اتفق زعماء الحلف في قمة مدريد قبل أسبوع على تعزيز قوة الحلف على حدود أعضاء في شرق أوروبا عبر نشر قوة رد سريعة بقوام ما بين 40 إلى 300 ألف جندي على أهبة القتال.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن بلادها ستساهم بخمسة عشر ألف جندي، حيث سينتشر ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة ألاف جندي من هذه القوة العسكرية في ليتوانيا حيث، يتمركز حتى الآن حوالي ألف جندي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا المستوى، بل سوف تسهم ألمانيا بـ 65 طائرة و 20 سفينة بالإضافة إلى قوة من الوحدات الخاصة في الجيش الألماني المعروفة اختصارا بـ "كيه إس كيه".